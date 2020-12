Des Sibériens jouent aux échecs en apnée dans un lac gelé (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En hiver, malgré le climat on ne peut plus rude, les loisirs ne manquent pas en Sibérie, à tel point que des habitants de la région de Kemerovo ont décidé d’en combiner trois pour, semble-t-il, gagner du temps, fait savoir sur son compte VKontakte le club d'endurcissement SneGuiri.

Au lac Krasnoïé, près de la capitale régionale, ils se sont en effet adonnés à une séance d’échecs, en apnée, et dans une eau gelée. Par une température extérieure d’environ -10°, ils ont ainsi perpétué cette populaire tradition russe de baignade en eau glaciale, dont on dit qu’elle permettrait de fortifier l’organisme (et l’esprit, à n’en pas douter !).

Alors, prêts pour les rejoindre ?

Dans cet autre article, découvrez en images la vie dans les lieux habités les plus froids de Russie (et de la planète).

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.