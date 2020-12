Non, les uniformes des hôtesses de l’air d’URSS ne ressemblaient pas à ça!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Russes ont adoré la nouvelle série Netflix The Queen’s Gambit (en français Le Jeu de la dame), la base de données de films locale Kinopoïsk lui attribue une note combinée de 8,6 sur la base des votes de plus de 5 000 utilisateurs. L'un des rares moments qui a fait grincer des dents les spectateurs a été la scène dans un avion, quand une hôtesse soviétique apparaît avec un plateau.

Son aspect est tout à fait spectaculaire : en guise de couvre-chef, elle porte un étrange mélange entre une burqa et une casquette verdâtre des forces armées soviétiques ; son tablier vert kaki est surmonté par des épaulettes et une chemise bleue ornée d'un pin’s Aeroflot. Pouah!

Scott Frank/Netflix, 2020 Scott Frank/Netflix, 2020

Pour que tous les téléspectateurs apprécient l'absurdité du costume et la créativité des costumiers de la série, il suffit de vous montrer l'analogue réel.

Au début, il n'y avait pas d'uniforme standard que les toutes premières hôtesses de l'air devaient porter. Le 5 mai 1939, une femme de 20 ans de Moscou nommée Elsa Gorodetskaïa est devenue officiellement la première hôtesse de l'air de l'Union soviétique, servant sur un vol de Moscou à Achgabat (la capitale du Turkménistan qui faisait alors partie de l'URSS).

Non seulement Gorodetskaïa n'avait pas d'uniforme particulier, mais son travail n'était même pas officiellement enregistré auprès d'Aeroflot. Comme il n'y avait pas encore d'hôtesses de l'air, la femme a été enregistrée comme vendeuse et qualifiée de « serveuse » lorsqu'elle était à bord. Elle devait distribuer seule la vaisselle et la nourriture aux passagers dans les avions, nettoyer la cabine de l’avion avant le départ et aider les passagers.

Le poste d’hôtesse de l'air a été officiellement introduit quelques mois plus tard la même année, mais la Seconde Guerre mondiale a ensuite perturbé les vols commerciaux dans toute l'URSS, avant de reprendre en 1946.

Pourtant, il n’existait toujours pas d'uniforme standardisé pour les hôtesses soviétiques. Il y avait seulement une recommandation générale appelant les hôtesses à observer la règle générale « haut blanc-bas noir ».

Le premier uniforme standard n'a été adopté qu'en 1954 et ne s'appliquait qu'aux vols internationaux. Il était en laine bleue de haute qualité et comprenait un chemisier, une jupe, une veste ajustée, un imperméable, un manteau, un chapeau, des chaussures, des gants et une casquette.

Archives Archives

Un nouvel uniforme gris élégant est apparu en 1962, pour être remplacé en 1967 par un autre, qui a été introduit pour les nouveaux vols réguliers reliant l'URSS au Japon et aux États-Unis.

Georgy Petrousov/Sputnik Georgy Petrousov/Sputnik

Si Beth Harmon était une vraie personne voyageant des États-Unis à Moscou en 1969, le personnel de bord aurait ressemblé à ceci :

Dans les années 1970, l'uniforme est devenu pourpre, mais le chapeau est resté bleu.

L. Nosov/Sputnik L. Nosov/Sputnik

Le premier uniforme conçu exclusivement pour la chaude saison estivale a été introduit en 1971. Les manches courtes étaient la principale caractéristique de ce nouvel uniforme d'été.

Un nouvel uniforme a été introduit en 1975, et c'était peut-être le plus spectaculaire de tous. Une robe bleue à rayures blanches était complétée par un chapeau qui ressemble de loin à celui que vous avez vu dans The Queen’s Gambit (Cliquez pour voir la photo).

Juxtaposez à la capture d'écran.

... on pourrait dire que ça n'a aucune ressemblance du tout !

Aeroflot Aeroflot

À la fin des années 1970, il a été changé pour un autre uniforme, pas aussi flashy.

Juste avant les Jeux olympiques tenus en URSS en 1980, les hôtesses de l'air soviétiques ont reçu un uniforme remanié qui ressemblait à l'uniforme assez flashy de 1975. (Cliquez pour voir la photo)

Un uniforme d'été renouvelé a également été introduit dans les années 1980. (Cliquez pour voir la photo).

A. Nagral'yan/Sputnik A. Nagral'yan/Sputnik

1986 a été l'année où l'uniforme des hôtesses soviétiques a été mis à jour une dernière fois. Une robe bleue était accompagnée de foulards et de chapeaux rouges, tandis que l'uniforme d'été se composait d'une robe bleue et d'élégants gants blancs.

