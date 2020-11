«Pour Kungur»: Poutine décore la bienfaitrice française Hélène Texier

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Hélène Texier-Richard, présidente de l’association Pour Kungur, qui offre un soutien aux orphelinats de la région de Perm, en Russie, a reçu une haute distinction de l’État russe – la décoration « Pour le bienfait ». Signé par le président russe et daté du 5 novembre 2020, le décret sur l’attribution de cette décoration d’État et d’autres a été publié sur le portail officiel d'information juridique.

Archives personnelles

Dans son message adressé à la bienfaitrice, l’ambassadeur de Russie en France Alexeï Mechkov dit apprécier son dévouement et son énergie inépuisable et sa générosité qui « qui ont rendu possible la réalisation de multiples projets dans les orphelinats de la région de Perm – projets qui portent non seulement une aide matérielle aux enfants, mais aussi un soutien moral à travers de nombreux échanges culturels, artistiques et sociaux et la communication personnelle ».

Étant devenue avec son époux parents de deux enfants adoptifs, Hélène Texier avait continué à maintenir des contacts avec l’orphelinat de Kungur, dans la région de Perm, avant de créer l’association.

