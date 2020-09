L’historien et collectionneur Gérard Gorokhoff n’est plus

Gérard Gorokhoff, ce spécialiste de l’histoire, collectionneur de militaria et auteur de plusieurs ouvrages et albums consacrés à l’histoire de Russie, s’est éteint dimanche à Paris à l’âge de 77 ans.

Par le passé et à plusieurs reprises, la rédaction de Russia Beyond a eu recours à son éminente expertise pour la rédaction d’articles dédiés au Corps expéditionnaire russe en France et à Salonique.

Ayant consacré de nombreuses années à l’étude de cette page de l’histoire commune, tout en accordant une importance particulière aux récits humains, Gérard Gorokhoff a à ce sujet co-écrit avec Andreï Korliakov un ouvrage comportant 1 005 photos-témoignages de cette époque. En 2017, il avait d’ailleurs également endossé le rôle de commissaire de l’exposition Le corps expéditionnaire russe 1916-1918 organisée à Rueil-Malmaison.

Parmi ses autres œuvres, il convient de citer La garde impériale russe : 1896-1914, coécrit avec Patrick De Gmeline, et de sa participation à la rédaction des Chtourmovik, d'Herbert Léonard.

Bouleversée par la triste nouvelle, la rédaction francophone de Russia Beyond, qui a maintes fois bénéficié, à titre gracieux, de son aide, notamment par l’envoi de photographies historiques, exprime ses profondes condoléances à la famille et aux proches de M. Gorokhoff, qui a tant inspiré ses membres et a permis de mettre en lumière l’un des épisodes les plus marquants des relations franco-russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.