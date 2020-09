Vrai ou faux: un serpent a-t-il rampé dans la bouche d’une femme endormie en Russie?

Russia Beyond

Nikolay Gyngazov/Global Look Press; inter media/youtube.com

Lorsqu'une femme d'un village du Daghestan, dans le Caucase russe, s’est endormie dans son jardin, elle n’aurait jamais pu imaginer qu’un serpent ramperait dans sa bouche et son estomac... même dans ses pires cauchemars !

Pourtant, c'est apparemment ce qui s'est passé : sa bouche s'est ouverte pendant qu'elle dormait et un serpent qui passait par là a dû la confondre avec une cachette confortable et s'est glissé directement dans le corps de la femme.

La femme a été placée sous calmants et emmenée à l’hôpital où les médecins ont utilisé un long tube pour retirer le serpent de sa bouche.

Dans la vidéo qui est devenue virale peu de temps après, la femme est allongée inconsciente dans la salle d'opération tandis que des médecins choqués luttent pour retirer le serpent de sa bouche ouverte.

Lorsque la tête du serpent apparaît enfin, une infirmière recule de dégoût en voyant le reptile se tortiller. On entend une autre infirmière rire nerveusement.

On estime que le serpent mesure au moins un mètre de long. Aucune autre information concernant l’état de la femme n’a été fournie après le retrait du reptile.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo aux actualités et sur les réseaux sociaux, certains ont mis en cause sa crédibilité. Les journalistes ont essayé sans succès de localiser la victime et les médecins locaux ont nié avoir effectué une telle opération.

Un spécialiste des serpents a déclaré que même si un tel incident était possible en théorie, il est néanmoins hautement improbable. En outre, certains téléspectateurs ont remis en question l'étrange incapacité de la femme à se réveiller au moment où le serpent rampait dans sa bouche.

Le mystère reste entier…

