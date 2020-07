 «Dames en bleu»: portrait de dix sauveteuses russes à la fois belles et courageuses

Ces «dames en bleu» aident les gens dans différentes situations de crise et prouvent que sauver des vies au sein du ministère russe des Situations d'urgence n'est pas seulement réservé aux hommes!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Rencontrez les sauveteuses russes qui aident à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, apportent une assistance aux victimes, travaillent comme opérateurs et maîtres-chiens... Un véritable mélange de beauté et de professionnalisme !

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Le maître-chien de sauvetage Ksenia. Elle travaille dans l'équipe de recherche et de sauvetage de la région de Volgograd (Sud de la Russie).

Ministère des Situations d'urgence Ministère des Situations d'urgence

Viktoria Gratcheva, copilote d'un avion Sukhoi Superjet 100. Viktoria aimait éperdument le ballet à l'école, mais elle a surpris tout le monde en décidant de devenir pilote. Après des études à l'Institut de l'aviation civile de Krasnoïarsk (Sibérie), elle a rejoint le ministère russe des Situations d'urgence. Désormais, elle et son équipage transportent des sauveteurs et des victimes de catastrophes naturelles. Victoria dit qu'elle a deux nouveaux rêves : elle veut devenir commandant d'avion et sauter en parachute.

Svetlana Vassoutina est une étudiante en sécurité antiincendies à Volgograd. Pendant son temps libre, elle travaille comme entraîneuse de fitness et tient un blog Instagram populaire. Elle aime aussi les armes tranchantes…

Tatiana Chkrobova est répartitrice au service antiincendies du ministère des Situations d'urgence du Birobidjan (Extrême-Orient).

Valeria Starodoubtseva est lieutenant senior au ministère russe des Situations d'urgence dans la région de Mourmansk (nord) et candidate à la maîtrise ès sports en gymnastique rythmique ! Responsable de la sécurité incendie... c’est aussi une excellente tireuse d'élite.

Aliona Stepanova est diplômée de l'Académie du ministère des situations d'urgence d’Ivanovo (Russie centrale). Après avoir obtenu son diplôme, elle travaillera dans le service de lutte contre les incendies.

Tatiana Mezina est pompier à Moscou.

Olga Mintchakova est capitaine du service interne au Birobidjan (Extrême-Orient). Elle dit que le travail au ministère des Situations d’urgence est le meilleur au monde ! Et elle est toujours heureuse de parler de sécurité dans son blog.

Margarita Mkrtchan, de la région de Moscou, sait comment éteindre les incendies. Consultez simplement son blog populaire sur Instagram consacré à son travail pour le ministère des Situations d’urgence.

Anastasia Parchina fournit une assistance en cas de situations d'urgence à Moscou.

Quel rôle pour les femmes dans l’armée russe ? Trouvez la réponse dans notre article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.