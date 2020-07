En images: 80 ans d'histoire russe à travers l'objectif de l'agence Magnum

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Des visiteurs sur la place Rouge. Moscou, URSS, 1947 Robert Capa/Centre international de la photographie/Magnum Photos Robert Capa/Centre international de la photographie/Magnum Photos

L’école du théâtre Bolchoï. Moscou, URSS, 1958 Cornell Capa/Centre international de la photographie/Magnum Photos Cornell Capa/Centre international de la photographie/Magnum Photos

Le poète soviétique Arseni Tarkovski, père du célèbre cinéaste Andreï Tarkovski. Moscou, URSS, 1979 Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos

Un enregistrement de mariage. Bratsk, Sibérie, URSS, 1967 Elliott Erwitt/Magnum Photos Elliott Erwitt/Magnum Photos

Mode à Leningrad (nom soviétique de Saint-Pétersbourg). URSS, 1987 Ferdinando Scianna/Magnum Photos Ferdinando Scianna/Magnum Photos

Forteresse Pierre-et-Paul. Homo Sovieticus. Leningrad, URSS, 1989 Carl De Keyzer/Magnum Photos Carl De Keyzer/Magnum Photos

Célébration du jour de la Victoire. Moscou, URSS, 1989 Harry Gruyaert/Magnum Photos Harry Gruyaert/Magnum Photos

Cours de gym pour des vacanciers dans un sanatorium de Sotchi. URSS, 1963 Burt Glinn/Magnum Photos Burt Glinn/Magnum Photos

Camp 27. Chambre de lune de miel. Krasnoïarsk, Sibérie, Russie, 2001 Carl De Keyzer/Magnum Photos Carl De Keyzer/Magnum Photos

Disciples de Vissarion durant le pèlerinage de Noël. Région de Krasnoïarsk, Sibérie, Russie, 2015 Jonas Bendiksen/Magnum Photos Jonas Bendiksen/Magnum Photos

Ces clichés sont actuellement présentés dans le cadre de l'exposition « As They See Us. A Portrait of Russia by the Magnum Agency » à Saint-Pétersbourg, au Hall d’exposition central Manège.

