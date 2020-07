Où la faucille et le marteau sont-ils encore utilisés comme symboles dans le monde?

L'Union soviétique a disparu depuis longtemps, mais son principal symbole se trouve encore un peu partout dans le monde. La faucille et le marteau sont présents non seulement dans la Chine socialiste, mais aussi dans les pays capitalistes occidentaux.

Pendant des décennies, des millions de personnes ont honoré, craint ou détesté ce symbole soviétique, incarnant l'unité des travailleurs et des paysans. Bien qu’une trentaine d’années se soient écoulées depuis l’effondrement de l’URSS, la faucille et le marteau suscitent toujours de vives discussions dans le monde.

Dans certains endroits, son utilisation est interdite par la loi, tandis que dans d’autres, il orne les façades des immeubles. Il est même présent, sous une forme légèrement modifiée, sur les drapeaux de différents pays.

Partis communistes

Des dizaines de partis communistes à travers le monde utilisent aujourd'hui la faucille et le marteau dans leur symbolique. En Russie, ils ornent les drapeaux et emblèmes de l'héritier direct du Parti communiste de l'Union soviétique - le Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF),

Des partisans du Parti communiste russe à Saint-Pétersbourg Zamir Usmanov/Global Look Press Zamir Usmanov/Global Look Press

… ainsi que du Parti communiste des communistes de Russie, qui lui fait concurrence.

Manifestation du Parti communiste russe à Moscou à l'occasion de la Fête du Travail Reuters Reuters

Dans les anciennes républiques de l'Union soviétique, la faucille et le marteau ont la vie dure. Entre autres, ils peuvent être vus sur les symboles du Parti populaire communiste du Kazakhstan…

Principale ville du Kazakhstan, Almaty Reuters Reuters

… ou du Parti des communistes du Kirghizistan.

Ville de Bichkek, Kirghizistan Reuters Reuters

Les drapeaux du plus grand parti du monde - le Parti communiste chinois – arborent une faucille et un marteau jaune. Une couleur qui symbolise la clarté et le caractère irréprochable de l'idéologie du socialisme.

Le XVIIIe Congrès du Parti communiste chinois Reuters Reuters

En Inde, pays connu pour son mouvement communiste vaste et diversifié, la faucille et le marteau sont toujours présents sur les emblèmes de nombreux partis de gauche du pays, notamment du Parti communiste d’Inde.

Des manifestants assistent à un rassemblement organisé par le Parti communiste indien et d'autres partis de gauche à New Delhi. Reuters Reuters

La faucille et le marteau semblent assez stylés dans la symbolique du jeune Parti communiste danois (fondé en 2006) :

Le principal symbole soviétique est visible sur l'emblème du Parti des travailleurs communistes finlandais - Pour la paix et le socialisme :

Le Parti communiste britannique a redessiné le célèbre symbole - sa faucille s'est transformée en colombe.

Drapeaux nationaux

Le drapeau de l'Union soviétique avec une faucille et un marteau appartient à l’histoire, mais on le trouve encore dans les symboles de certains États. En Russie, ils peuvent encore être vus sur le drapeau et les armoiries de la région de Briansk,

Sur le drapeau de la région de Vladimir,

Le drapeau d'Orel et de quelques autres villes.

La République moldave de Transnistrie (non reconnue) utilise le drapeau légèrement modifié de la RSS de Moldavie avec une faucille et un marteau.

La faucille et le marteau sont présents sur les armoiries modernes de l'Autriche - un aigle noir les tient dans ses pattes. Ils y sont apparus après l'effondrement de l'empire austro-hongrois pour symboliser le fait que l'État n'était plus un oppresseur, mais un véritable ami des travailleurs et des paysans. En URSS, une telle combinaison de « l'aigle impérial » avec des symboles socialistes n'aurait provoqué qu'ironie et éclats de rire.

Sur le drapeau de l'Angola, le principal symbole soviétique est présent d'une manière très inhabituelle. Au lieu d'une faucille, voici une partie d'une roue dentée, et au lieu d'un marteau, une machette.

Aeroflot

Mais celui qui contribue le plus à populariser ce symbole soviétique est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne russe, Aeroflot. Les éléments clés de son emblème - la faucille et le marteau - sont vus quotidiennement par des milliers de passagers à travers le monde.

Au début des années 2000, la compagnie aérienne envisageait de mettre à jour le logo, mais elle y a finalement renoncé. « Pour le moment nous avons décidé de garder l'ancien, jugé harmonieux », a déclaré Lev Kochliakov, directeur général adjoint de la compagnie aérienne, dans un entretien accordé en 2003 à l’AFP.

En 2017, un scandale a éclaté en Lituanie en raison du logo d’Aeroflot. L'utilisation de symboles soviétiques est interdite dans le pays, et les journalistes et les politiciens locaux ont été scandalisés par des affiches publicitaires de la compagnie aérienne russe apparus à Vilnius et arborant la faucille et le marteau. Le député Mantas Adomenas s'est même demandé si les avions Aeroflot avaient le droit de franchir les frontières de l'État lituanien. En conséquence, les affiches ont été supprimées, mais comme l'a annoncé la société Clear Channel qui les a mises en place, cela n'a pas été fait à cause du scandale, mais en raison de la fin de la campagne publicitaire.

