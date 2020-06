La Russie organisera la sortie extravéhiculaire d’un touriste spatial

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La société spatiale russe RKK Energia et l’américaine Space Adventures Inc. ont signé un contrat prévoyant en 2023 une brève expédition de deux touristes spatiaux vers le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS), où ils seront acheminés à bord d’un Soyouz MS.

Sputnik Sputnik

« Il est prévu que lors de l’expédition, un des participants du vol spatial réalisera une sortie dans l’espace conjointement avec un cosmonaute professionnel russe », lit-on sur le site de la société.

Entre 2001 et 2009, l’agence spatiale russe Roscosmos et l’RKK Enregia ont assuré avec succès huit vols commerciaux à bord du segment russe de l’ISS, et ce, au terme de contrats conclus avec Space Adventures Inc. Les touristes acheminés dans l’espace sont Dennis Tito (2001), Mark Shuttleworth (2002), Gregory Olsen (2006), Anousheh Ansari (2006), Richard Garriott (2008), Charles Simonyi (2007 et 2009) et Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil (2009).

Dans cet autre article, découvrez en images l’impressionnant futur siège de Roscosmos à Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.