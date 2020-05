À 15 ans, la patineuse russe Trusova entre pour la 3e fois dans le Guinness des records

Russia Beyond

Cette jeune étoile du patinage artistique qui vient de changer d’entraîneur ne compte pas s’arrêter là et travaille sur un nouveau saut qu’aucune athlète n’avait jamais réalisé dans le cadre de grands tournois.

La Russe Alexandra Trusova, 15 ans, est entrée pour la 3e fois dans le Livre Guinness des records pour son quadruple flip réalisé lors du programme libre de la finale du Grand prix, tenu en décembre 2019 à Turin.

Ses deux premières inscriptions dans le recueil étaient également liées à des quadruples sauts – le lutz et le boucle piquée.

« Mes parents m’ont dit que j’avais été inscrite pour la troisième fois. J’en suis heureuse, j’y aspirais et m’entraînais à réaliser le flip pour qu’il entre dans le livre. Des sauts quadruples, il ne me reste que le saut de boucle, j’essaierai donc de l’apprendre et de le réaliser pendant les compétitions », cite ses propos le journal RBC.

