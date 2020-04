Le «boom créatif» des Russes en plein confinement

Russia Beyond

Lancer de nouveaux projets photo

Les auteurs du projet viral #FollowMeTo, les photographes russes et influenceurs en ligne Murad Osmann et son épouse Natalia, ont lancé un nouveau projet photo avec le hashtag #followmetohome (suis moi à la maison), destiné à motiver les gens à faire preuve de créativité dans l'isolement de leur domicile.

Les célébrités Instagram se sont adressées comme suit à leurs abonnés :

« Nous lançons un nouveau prix en ligne appelé #FOLLOWMETOHOME.

Pour ceux qui (comme nous) ont adopté une approche responsable de leur propre sécurité et de la santé de leur famille, de leurs proches et même des étrangers, pour ceux qui vivent de façon consciente le confinement et voient cela comme une nouvelle opportunité !

Repensez votre vie et votre métier, découvrez de nouvelles ressources et rêvez !

Nous ne sommes jamais restés à la maison aussi longtemps, mais nous sommes optimistes et ne nous ennuyons pas.

Et nous, ne vous laisserons pas ! »

Beaucoup de gens ont commencé à suivre cette nouvelle tendance

Lancez votre propre Eurovision

Le groupe de pop-rave russe méga-populaire fondé à Saint-Pétersbourg Little Big devait participer à l'Eurovision cette année (et peut-être le remporter), jusqu'à ce que le concours de musique soit annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Les artistes n'ont cependant pas perdu espoir et ont lancé leur propre concours de musique en ligne qu'ils ont fièrement appelé « Quarantinovison ».

Sont éligibles les chansons sur le virus, l'auto-isolement, le papier toilette, le travail et la vie sociale, qui vous manque tant, ainsi que d'autres attributs de la nouvelle réalité en 2020.

Sonia Taïourskaïa, l’une des chanteuses du groupe, a ouvert le concours avec sa chanson sur la vie en confinement.

D'autres YouTubers ont suivi son exemple :

Réinventer l'art

Certains Russes se sont lancés dans une nouvelle tendance en ligne : les gens recréent les plus grands chefs-d'œuvre de l'art à la maison avec tout ce qu'ils ont à leur disposition.

Ils ont également introduit une nouvelle version de certaines peintures classiques avec un ajout original et opportun.

Faites des mèmes

Les mèmes sont inséparables de l'épidémie de coronavirus. De nombreux Russes utilisent le temps qu'ils ont maintenant en abondance pour inonder Internet de mèmes, de gags et de bonne humeur.

Utilisez vos réserves de papier toilette

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, le papier hygiénique est devenu un produit si demandé qu'il était difficile d’en trouver dans certains magasins en Russie. Lorsque les gens ont finalement réalisé qu'il ne disparaîtrait pas complètement des rayons des magasins, ils ont dû faire preuve de créativité pour utiliser les fournitures qu'ils avaient déjà stockées dans leurs maisons.

