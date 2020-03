Une nouvelle prière anti-Covid-19 officiellement adoptée en Russie

Cyrille, le Patriarche de Moscou et de toute la Russie, a approuvé le texte d’une prière spéciale censée protéger les fidèles contre le nouveau coronavirus.

À partir du 22 mars, tous les lieux de culte de l’Église orthodoxe russe ont commencé à prier « pour surmonter la maladie et offrir des forces aux médecins luttant contre elle », lit-on sur le site du Patriarcat de Moscou.

Rédigé en slavon d’église, principale langue liturgique de l’orthodoxie, le texte de la prière ne mentionne pas le « coronavirus », mais « une contagion désastreuse » contre laquelle le Seigneur est appelé à protéger ses « humbles et indignes » serviteurs.

Plus tôt, l’Église orthodoxe russe avait fait une déclaration dans laquelle elle avait appelé les fidèles à « faire preuve de retenue, à préserver la sobriété et le calme de la prière », mais avait également souligné qu’il était inadmissible de « prendre à la légère l'infection au coronavirus, de négliger les prescriptions médicales et d'ignorer les mesures de prévention, en se mettant en danger soi-même et les autres ».

