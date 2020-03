Coronavirus: fermeture temporaire au public des services consulaires russes en France

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Face à la propagation fulgurante du Covid-19, le service consulaire de l’Ambassade de Russie à Paris a annoncé suspendre l’accueil des visiteurs à compter de ce 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, apprend-t-on sur son site officielle.

« En raison de la forte détérioration de la situation sanitaire et épidémiologique due à la propagation de l'infection au coronavirus Covid-19, de l’augmentation significative du nombre de malades et, par conséquent, de l'incapacité d'assurer pleinement la sécurité pour la santé des visiteurs, à partir du 17 mars 2020 est suspendue l'accès personnel à la section consulaire de l'Ambassade de Russie à Paris pour la délivrance de services consulaires, notariaux et étatiques », informe en effet la structure, précisant qu'en cas d'urgence ses employés restent toutefois disponibles par téléphone ou message électronique.

À noter que les services consulaires russes à Lyon et Marseille ont indiqué sur leur site respectif avoir eux aussi interrompu l'accueil du public.

Une décision qui fait écho à celle prise également hier par le gouvernement russe de fermer les frontières aux ressortissants étrangers à partir du 18 mars et jusqu’au 1er mai. Une mesure à laquelle sont exemptés uniquement certaines catégories de personnes, telles que les membres d’institutions diplomatiques en Russie, les équipages d’avions, navires ou encore trains, ainsi que les individus ayant la Russie pour lieu permanent de résidence.

