Un Italien testé positif au coronavirus en Russie

Le COVID-19 a été diagnostiqué chez un citoyen italien arrivé en Russie le samedi 29 février, informe ce jeudi le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor).

Affichant les symptômes d’une maladie respiratoire, il a sollicité une aide médicale le 2 mars et c’est alors qu’il a été confirmé positif à ce virus qui a déjà fait plus de 100 victimes dans son pays natal, après quoi il a été transporté dans un hôpital et placé en isolement.

Quant aux personnes avec lesquelles il a eu des contacts depuis son arrivée au pays, elles ont été mises sous surveillance médicale, informe Rospotrebnadzor.

Les deux premiers cas de contamination au COVID-19 ont été repérées en Russie fin janvier, il s’agissait alors de deux citoyens chinois. Depuis, ils ont guéri et quitté l’hôpital.

En outre, un Russe de retour d’Italie a lui aussi été testé positif le 2 mars à Moscou.

