Panique ou sérénité: quel est l'état d'esprit des Russes face au coronavirus?

Près de deux mois après la première sonnette d’alarme tirée au sujet d’un nouveau virus alors dépisté en Chine, 99% des Russes se montrent informés à son sujet, révèle un récent sondage réalisé par le Centre d’étude de l’opinion publique (VTsIOM). Or, près de la moitié d’entre eux (52%) craignent qu’eux ou leurs proches puissent être contaminés par le coronavirus qui se propage à travers le monde, avec plus de 1 260 cas en Corée du Sud et plus 370 en Italie.

Cependant le taux d’inquiétude est assez modéré : seul un sondé sur dix (11%) considère que le risque de contagion est élevé, 60% jugeant que les chances de se voir infecté sont faibles. Près d’un tiers des personnes informées (28%) sont persuadées qu’aucune menace ne pèse ni sur eux ni sur leurs proches.

64% des individus interrogés, principalement les jeunes de 18-24 ans, estiment qu’il est possible de se protéger contre l’épidémie. Parmi les mesures énumérées figurent notamment celles consistant à se laver les mains et à se soucier de l’hygiène (37%), à éviter les lieux fortement fréquentés (32%), à porter un masque (23%), à renoncer aux voyages en Chine et à l’étranger en général (11%).

D’ailleurs, plus de la moitié des Russes (67%) sont persuadés que les services médicaux et épidémiologiques du pays pourront protéger la population contre la propagation du Covid-19 en cas de menace réelle. Au contraire, 28% sont très sceptiques face aux capacités de ces services à protéger les citoyens en cas de pandémie.

