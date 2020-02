Premier cas de coronavirus au sein de la population russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En ce lundi 17 février, a été confirmé, à bord du bateau de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port de Yokohama, le tout premier cas de contamination au coronavirus parmi les citoyens de Russie, a annoncé sur Facebook l’Ambassade russe au Japon.

« Au cours d’un contrôle médical de tous les passagers du navire, effectué par les autorités japonaises au sujet de la contamination au COVID-19, le coronavirus a été décelé chez une citoyenne de Russie se trouvant à bord », relate l’institution, ajoutant que la malade sera donc transférée dans les plus brefs délais à l’hôpital pour traitement.

Il s’agit là du premier cas d’infection au sein de la population de Russie, puisque si deux cas avaient été détectés sur le territoire russe, il s’agissait là de ressortissants chinois.

Pour rappel, le Diamond Princess a quitté le port de Yokohama le 20 janvier, avant d’y revenir le 3 février et d’y être placé en quarantaine, avec ses 3 700 passagers (dont 24 Russes et 4 Français) et membres de l’équipage, suite à la confirmation de la présence du virus à bord. En ce 17 février, alors que toutes les personnes présentes n’ont pas encore été contrôlées, 454 cas de contamination ont d’ores et déjà été enregistrés à bord.

