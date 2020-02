Maître de la taïga: en Sibérie, un ours s’approprie une izba (vidéo)

Russia Beyond

Il ouvre non sans habileté la porte, s’invite à l’intérieur et se met à faire la loi, jetant dehors tous les objets qui ne sont pas à son goût : l’analyse des vidéos captées par les caméras installées dans la réserve naturelle de Saïano-Chouchensk, dans le sud de la région de Krasnoïarsk, a permis d’établir qu’un ours fréquentait régulièrement une cabane en bois.

Ayant déjà visité cette izba à l’été 2018, l’animal y est retourné en août 2019, à en croire les enregistrements. Si ces images ne sont que maintenant devenues publiques, c’est que les enregistrements réalisés dans des endroits difficilement accessibles ne sont collectés que quelques fois par an.

« L’animal a agi avec confiance et courage – il a facilement ouvert la porte, a dégagé les journaux de la table, renversé le sel et les céréales, a sorti dehors tout ce qui le gênait à l’intérieur, puis a décidé d'entrer par la fenêtre pour ensuite sortir par la porte. L'ours a fréquenté la cabane presque quotidiennement pendant 18 jours », indiquent les employés de la réserve sur la page VKontakte officielle de cette dernière.

À chaque visite, il s’est trouvé une nouvelle activité à laquelle s’adonner : jouer avec de la vaisselle, griffer la table, rouler le bois de chauffage par terre.

Sur l’un des clichés, on voit l’ours se tenir à deux pattes à l’entrée de l’izba, tenant la porte. « Ce cadre nous pousse à se demander encore une fois qui est le vrai maître de la taïga et qui n’est qu’un invité », peut-on lire dans cette même publication.

