En chiffres: les Russes et l'efficacité énergétique

Plus d’un Russe sur deux (57%) surveille sa consommation des ressources énergétiques et essaie de la limiter, révèle un sondage publié par VTsIOM. Comme le précise ce dernier, on observe à cet égard une hausse de 15% par rapport aux données recueillies il y a 3 ans.

D’après l’étude, un tiers des personnes interrogées (33%) surveille cette consommation périodiquement, tandis que le nombre de ceux qui n’y accordent aucune importance s’établit à 9%, soit une baisse de 9% en trois ans.

Le principal motif poussant les Russes à se soucier de leur efficacité énergétique est la réduction de leurs dépenses (79%, contre 82% en 2015), révèle cette même enquête. Toutefois, 15% des sondés affirment être guidés par le désir d’économiser les ressources naturelles, un taux multiplié par 5 en 4 ans.

Par ailleurs, un tiers des Russes (29%) affirmant ne pas avoir l’habitude d’économiser les ressources énergétiques, l’explique par le fait d’être d’ores et déjà responsable dans sa consommation.

L’étude en question a été réalisée le 1er octobre 2019 auprès de 1 600 citoyens de Russie âgés de plus de 18 ans. La marge d'erreur statistique ne dépasse pas 2,5%.

