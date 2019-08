Tarantino visitant un appartement dans l’Oural: l’amusante annonce immobilière d’un Russe

Un résident de la ville de Tcheliabinsk, dans le Sud de l’Oural, a eu la brillante idée de surfer sur la vague de dérision entourant la venue de Quentin Tarantino à Moscou, à l’occasion de la sortie de son nouveau film Once Upon a Time … in Hollywood, pour mettre en avant son annonce immobilière.

En effet, souhaitant trouver un nouvel acquéreur pour son trois pièces on ne peut plus ordinaire, il a décidé, à l’instar d’innombrables internautes, de détourner les photographies du cinéaste en visite au Kremlin et sur la place Rouge en l’intégrant aux clichés de son appartement.

Ainsi, le réalisateur américain semble tout simplement se familiariser avec les lieux, tel un potentiel acheteur.

Alors que l’Américain semble particulièrement ravi dans le salon à la tapisserie plus que douteuse, la cuisine et la salle de bains paraissent toutefois le laisser perplexe.

Qui sait, publiée dimanche sur les réseaux sociaux, cette annonce, qui n’a pas tardé à faire le buzz dans le pays, portera peut-être chance à son audacieux initiateur !

