L’union libre et le divorce sont-ils acceptables aux yeux des Russes?

Plus des trois quarts des Russes (77 %) considèrent qu’il est nécessaire de fonder une famille et de faire officialiser l’union des couples. Ce dernier point revêt d’ailleurs une importance primordiale auprès des personnes de plus de 60 ans, 84% d’entre elles défendant sa nécessité, révèle un sondage réalisé par le Centre panrusse d'étude de l'opinion publique (VTsIOM). Chez les jeunes, ce taux est moins important : 17% pour la tranche de 18 à 24 ans et 18% pour la catégorie des personnes âgées de 25 à 34 ans.

En ce qui concerne l’âge optimal pour se marier, celui annoncé par les sondés est de 24 ans pour les femmes, contre 27 pour les hommes.

89% des Russes jugent en outre que le divorce est acceptable, et, note le VTsIOM, l’approche à l’égard de cette rupture des relations est devenue plus rationnelle – 56% des personnes interrogées soulignant que cette décision dépend avant tout de la situation. 10% des citoyens rejettent néanmoins cette option, quelles qu’en soient les causes.

Parmi les raisons capables d’entraver un divorce, les Russes citent les difficultés liés au partage des enfants (34%), à la dépendance matériel de l’un des deux époux (25%), au partage des biens et du logement (19%), à la religion (15%), au refus de l’un des conjoints (10%), à la désapprobation des proches et des amis (10%) ainsi qu’à la complexité de la procédure en elle-même (8%).

Énumérant les causes de divorce, les Russes évoquent surtout la pauvreté et les problèmes financiers (46%), la trahison ou la jalousie (22%) et l’égoïsme et l’absence de compréhension (21%).

L’enquête en question a été effectuée le 4 juillet 2019 auprès de 1 600 personnes de 18 ans et plus.

