L’ex-N°1 mondiale de tennis Maria Sharapova dévoile son rêve

La plus célèbre des sportives russes s’est livrée au sujet de ses aspirations personnelles.

La joueuse de tennis russe Maria Sharapova qui, touchée au bras, a abandonné hier à Wimbledon son match disputé face à la Française Pauline Parmentier, s’est prononcée sur son rêve lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.

Elle a en effet avoué que, depuis son plus jeune âge, elle a toujours souhaité fonder une famille, si bien qu’elle reste toujours proche de ses parents. Mentionnant ces derniers, elle a expliqué qu’elle voudrait que son lien avec son futur enfant soit identique à celui qui la lie à eux.

L’ex-N°1 mondiale de tennis a toutefois reconnu qu’après son accouchement elle ne pourrait plus faire son retour sur le court. Lors de cette même conférence de presse, elle a cependant déclaré qu’elle n’envisageait pour l’instant pas de mettre un terme à sa carrière.

Pour rappel, la vie sentimentale de la célèbre sportive a toujours attiré l’attention de la presse. En 2010, elle et le joueur de basket slovène Sasha Vujačić ont annoncé leurs fiançailles, mais déjà en août 2012 Sharapova rendait publique la nouvelle de leur séparation. Entre 2013 et 2015 elle a été en couple avec le joueur de tennis bulgare Grigor Dimitrov et en octobre dernier, elle a avoué sur sa page Instagram être en relation avec le millionnaire britannique Alexander Gilkes.

