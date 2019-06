Près de 30 ans après sa chute, quelles caractéristiques les Russes attribuent-ils à l’URSS?

La sollicitude de l’État envers les simples citoyens, c’est ce que reconnaissent aujourd’hui plus de la moitié des Russes (59%) à l’URSS, pays qui a cessé d’exister en 1991, témoignent les données obtenues par le centre sociologique russe Levada. Lors du précédent sondage réalisé en 2008, cette qualité n’avait été mentionnée que par 29% des personnes interrogées.

Le deuxième trait est l’absence de conflits internationaux et l’amitié des peuples, cité par 46% des sondés, tandis qu’au troisième rang figurent le développement réussi de l’économie et l’absence de chômage.

D’autres caractéristiques à avoir été évoquées sont l’amélioration permanente de la vie (39%) ainsi que la science et la culture les plus avancées au monde (31%).

Toutefois, les défauts ont eux aussi été mentionnés. Ainsi, 24% ont cité les files d’attente, la pénurie et les tickets de rationnement, 17% l’isolement du pays et l’impossibilité de se rendre à l’étranger et d’en revenir, 13% la pauvreté, 8% la persécution de l’Église et des croyants ou encore 7% les dépenses militaires insoutenables pour le pays.

À noter que cette enquête a été réalisée du 24 au 29 mai 2019 auprès de 1616 personnes âgée de 18 ans et plus et peuplant 137 agglomérations de 50 sujets de la Fédération.

