Une papamobile russe pour John Malkovitch dans la nouvelle saison de The Young Pope de Sorrentino

Pour la production de The New Pope (Le Nouveau Pape), suite de la première saison de sa série sortie en 2016 sous le titre de The Young Pope, le réalisateur italien Paolo Sorrentino, a choisi, en guise de papamobile, un pick-up de marque russe UAZ, révèle le quotidien Il Messaggero.

Sur différents clichés réalisés lors du tournage, John Malkovitch, qui, comme le suppose la presse, pourrait y incarner un second souverain pontife aux côtés de celui d’ores et déjà joué par Jude Law, circule en effet sur la place du Vatican à bord d’un véhicule UAZ noir, certifié l’an dernier pour le marché italien.

En cours de production depuis 2018, cette seconde saison devrait sortir sur les écrans en fin de cette année. À noter par ailleurs que le véritable chef de l’Église chrétienne ne dispose pas d’automobile de marque UAZ dans sa flotte.

