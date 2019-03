Qu’est-ce qu’un métier de rêve selon les Russes?

Aux yeux des Russes, « travail de rêve » rime avant tout avec stabilité et haut salaire, révèle l’agence d’information RIA Novosti, s’appuyant sur une récente étude du site de recherche d’emploi Rabota.ru.

En effet, ces deux facteurs ont été respectivement évoqués par 76 et 74% des sondés, suivis de près par la possibilité d’évoluer au sein d’une bonne équipe (73%). Viennent ensuite un « dirigeant expérimenté et loyal » (56%) et un « emplacement pratique et la proximité avec le domicile » (54%).

Les avantages hors salaire sont de leur côté mentionnés par 44% des répondants, tandis qu’un emploi du temps modulable et une montée rapide des échelons ne le sont que par 30 et 29%. Étonnamment, la présence de projets variés et intéressants et le prestige de l’entreprise récoltent quant à eux seulement 28 et 16% des voix.

Afin de fournir une vision représentative de la population, 1 600 personnes majeures originaires de l’ensemble des régions de Russie ont été interrogées.

