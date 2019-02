Le pilote russe Sergey Sirotkin rejoint l’équipe Renault F1

Le Russe Sergey Sirotkin a été sélectionné pour endosser le rôle de troisième pilote et pilote de réserve au sein de l’équipe Renault F1, a aujourd’hui révélé cette dernière sur les réseaux sociaux.

Âgé de 23 ans, il rejoindra donc, pour la saison 2019, l’Allemand Nico Hülkenberg et l’Australien Daniel Ricciardo, tandis que le Britannico-sud-coréen Jack Aitken et le Chinois Guanyu Zhou occuperont respectivement les postes de pilote d’essais et pilote de développement.

À noter que Sirotkin est d’ores et déjà familier de l’écurie française puisqu’il y a officié en tant que pilote d’essai en 2016 et pilote de réserve un an plus tard, avant d’intégrer l’année dernière l’équipe britannique Williams.

Parmi ses hauts faits, il compte notamment à son actif une victoire au Championnat d'Europe de Formule Abarth de 2011, une deuxième place lors du Championnat d'Italie de Formule Abarth, la même année, ou encore une troisième place à l’issue du GP2 Series, en 2016.

Dans cet autre article, nous vous dressons le portrait détaillé de cet espoir russe de la F1.

