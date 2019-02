Roméo et Juliette russes: un couple de livreurs rivaux reçoit un séjour à Paris

L’œuvre de Shakespeare semble avoir cette semaine pris vie dans la ville sibérienne de Novossibirsk, où deux employés de sociétés rivales de livraison, Delivery Club et Yandex.Eda, ont été surpris en train de s’embrasser, rapporte la presse russe. Or, leur histoire d’amour a rapidement pris un tout nouveau tournant.

La photographie de leur baiser n’a en effet pas tardé à faire le tour de la Toile en Russie et la réaction de leurs employeurs respectifs ne s’est, elle non plus, pas faite attendre, Delivery Club annonçant qu’il allait offrir aux deux tourtereaux un week-end à Paris, vol et hébergement compris.

« Nous ne pouvions rester indifférents face à ces Roméo et Juliette des temps modernes et souhaitons fortement que leur histoire soit plus positive que la fin du drame shakespearien », ont ainsi déclaré les représentants de la société.

Il s’est par la suite avéré que ce couple insolite s’était formé en décembre dernier et rêvait justement de voyages. Un vœu que Yandex.Eda a lui aussi tenu à exaucer.

« Nos collègues leur paieront un week-end dans la ville des amoureux, et nous, nous avons décidé de prendre en charge l’ensemble des dépenses pour la partie culturelle : visite du Louvre, de la tour Eiffel, et une sortie à Disneyland. Et bien entendu un diner romantique dans un restaurant du guide Michelin », a en effet confié la direction de l’entreprise.

