Pourquoi le cœur des Russes bat-il au nom de Paris, capitale de l’amour?

Première destination touristique au monde, Paris attire tous les ans des millions de touristes et les Russes ne font pas exception. Souvent, la ville et la tour Eiffel apparaissent en effet pour eux comme les symboles de l’amour et du charme romantique à la française.

Ainsi en 2017, plus de 230 000 voyageurs en provenance de Russie se sont rendus dans la Ville lumière, ce qui leur a permis de figurer à la 8ème place du classement des nationalités les plus représentées parmi les étrangers séjournant dans la capitale. En 2018, les demandes de visa pour la France ont quant à elles augmenté de 40% selon les services de l’ambassade de France à Moscou, Paris apparaissant évidemment comme un moteur de cette dynamique.

Mais d’où vient réellement cette association Paris-romantisme, répandue chez les étrangers, et tout particulièrement auprès des Russes. Pour le savoir, nous sommes allés à leur rencontre dans les rues de Moscou.

À noter toutefois que si la principale cité de France envoute les cœurs, cette année les Russes ont dû, à l’occasion de la Saint-Valentin, choisir des destinations plus abordables et moins éloignées comme Sotchi, la Crimée ou encore Erevan et Tbilissi afin de célébrer leur amour.

