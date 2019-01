Les conseils beauté de la candidate russe à «Miss Univers Classique 2019»

À 49 ans, l’actrice et musicienne saint-pétersbourgeoise Svetlana Issaïeva est la mère de deux enfants. Pour elle, les concours de beauté sont en réalité une nouveauté : il y a un an, elle a pris part à Miss Saint-Pétersbourg Classique et Miss Russie Classique pour femmes de plus de 40 ans. À présent, elle s’apprête ni plus ni moins à représenter son pays à Miss Univers Classique 2019, en Bulgarie.

Archives personnelles Archives personnelles

À la veille de la compétition, Svetlana a soutenu à Russia Beyond que la victoire lui importait personnellement peu, mais qu’elle serait la preuve que toute femme peut y parvenir.

Archives personnelles Archives personnelles

C’est par ailleurs volontiers qu’elle dévoile ses secrets de jouvence et affirme qu’il n’est absolument pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour soigner son apparence :

Souriez

Ne vous fâchez pas

Mangez peu, travaillez beaucoup

Marchez le plus possible

Aimez la vie et ne ronchonnez pas

Ne vivez pas dans le passé mais ici et maintenant

Dormez suffisamment

Aimez et soyez aimé(e)

Archives personnelles Archives personnelles

Archives personnelles Archives personnelles

Archives personnelles Archives personnelles

Archives personnelles Archives personnelles

Dans cet autre article, de célèbres femmes russes révèlent elles aussi leurs astuces pour entretenir leur beauté.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.