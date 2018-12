Les Chemins de fer russes dévoilent l’allure des futures gares de la première ligne de TGV du pays

La compagnie des Chemins de fer de Russie a présenté les visuels des gares qui parsèmeront le tronçon initial de la future première ligne de TGV du pays, qui reliera Moscou et Kazan, rapporte l’agence de presse RIA Novosti.

D’une allure des plus modernes, ces édifices intègreront à leur fonctionnement les plus récentes technologies numériques.

« Toute personne le souhaitant pourra profiter de magasins numériques, dans lesquels elle pourra acheter une marchandise simplement en la scannant, puis la recevoir à son point d’arrivée », a par exemple fait savoir la compagnie, ajoutant que tout serait entrepris pour rendre le passage des voyageurs en gare le plus agréable possible, par le biais de « restaurants et cafés, zones pour enfants, possibilités pour l’organisation d’expositions, d’événements musicaux, de conférences et de manifestations éducatives et interactives, ainsi que des salles d’attente équipées de WI-FI ».

Dans les alentours de ces gares verront par ailleurs le jour des zones résidentielles, industrielles, sociales ou récréatives, pour une surface totale de plus de 3 000 hectares.

La première portion pilote de ce projet estimé à 1 700 milliards de roubles (22,64 milliards d’euros) s’arrêtera à Gorokhovets (dans la région de Vladimir, à 319 kilomètres à l’est de Moscou) et devrait être achevée à l’horizon 2024.

