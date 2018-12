Quels profils sont les plus appréciés par les Russes sur Tinder?

Ce sont les surfers, entrepreneurs, ingénieurs, docteurs et voyageurs qui ont cette année le plus attiré les utilisatrices russes de Tinder, rapporte le site d’information The Village, s’appuyant sur le bilan 2018 de l’application de rencontre diffusé par le service de presse de cette dernière. Les hommes ont quant à eux affiché une préférence pour les voyageuses, femmes ingénieurs, mannequins et sportives.

À noter que les mots les plus utilisés sur les profils des Russes sur Tinder ne sont autres que « chat », « chien », « amitié » et « rendez-vous », tandis qu’ils apprécient de souligner leur sens de l’humour et leur nombreux hobbies, principalement les voyages, la cuisine ainsi que les balades, et de rappeler par ailleurs qu’ils ne souhaitent pas s’éterniser dans des conversations écrites à rallonge. Pour ce qui est des activités sportives, autre mention fortement présente, les plus fréquemment mentionnées sont en outre le jogging, le snowboard, le football, le yoga, le basket, le volley, la natation, le ski, le tennis et le surf.

Du côté des emojis, les plus utilisés sont ceux effectuant un sourire et un clin d’œil, tandis que le signe « ne fume pas » se démarque aussi parmi les plus populaires. Principale caractéristique distinctive des Russes par rapport aux étrangers, ils n’évoquent que rarement leurs goûts gastronomiques.

Pour information, c’est durant la Coupe du Monde de la FIFA que l’application a enregistré son plus haut pic d’utilisation de l’année en Russie, mais les fêtes de mai ont également entrainé une hausse sensible de la fréquentation.

Sachez enfin que si vous ambitionnez de trouver l’âme sœur sur le territoire russe, c’est le lundi soir à 22 heures que vous avez le plus de chances d’avoir un « match » (appréciation réciproque de deux utilisateurs).

