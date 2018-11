Les Chemins de fer russes présentent un prototype réel de leurs futurs wagons-couchettes

À l’occasion du salon « Transport de Russie », qui se clôturera aujourd’hui, 22 novembre, à Moscou, la compagnie des Chemins de fer russes (RZD) a présenté un prototype réel des nouveaux wagons platzkarts (voitures-couchettes), dont des visuels numériques avaient été dévoilés en début de semaine, informe le journal Vedomosti.

Si leur configuration générale reste la même, de nombreuses améliorations permettront d’y accroître le confort des passagers. Par exemple, les personnes occupant les couchettes supérieures disposeront à présent de leur propre tablette et d’un espace, notamment de rangement, plus conséquent. En outre, seront ajoutées des cloisons amovibles offrant une intimité accrue aux voyageurs souhaitant se reposer à l’abri des regards.

Chaque emplacement sera également doté d’un éclairage individuel, de prises et de ports USB, tandis que la taille des fenêtres sera revue à la hausse, laissant aux passagers tout le loisir d’admirer mieux encore les sublimes paysages du pays.

Un premier wagon de ce type devrait être mis en exploitation dès la fin de cette année à des fins expérimentales.

La compagnie reste par ailleurs ouverte aux remarques dans le but d’apporter des modifications jugées nécessaires. À noter que les prix des billets devraient quant à eux rester inchangés, puisque fixés par le gouvernement.

