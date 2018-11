Montres et bijoux de luxe: la Russie durcit ses règles douanières

À la liste des marchandises stratégiquement importantes, dont l’entrée sur le territoire russe est considérée comme de la contrebande et passible de poursuites judiciaires, ont été ajoutés les montres fabriquées à base de métaux précieux et les bijoux comportant des pierres et gemmes de valeur, rapporte le journal Vedomosti.

En effet, conformément à un arrêté gouvernemental en date du 22 octobre 2018, la contrebande d’accessoires de ce type et dépassant une valeur d’un million de roubles (13 320 euros) peut à présent justifier une peine d’emprisonnement de 3 à 7 ans, ainsi qu’une amende pouvant atteindre le million de roubles.

Cette décision « permettra de réduire la quantité de marchandises introduites illégalement » qui « entrent en grandes quantités en Russie par le biais de groupes criminels organisés », avance un représentant du Service fédéral des douanes.

À partir du 24 novembre, il sera par conséquent nécessaire de remplir une déclaration douanière afin de passer la frontière avec un objet de cette catégorie.

