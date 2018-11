Une modeste octogénaire russe voit son rêve d’aller au théâtre Mariinsky-2 soudainement exaucé

Récemment, la solidarité des internautes s’est à nouveau manifestée et c’est une retraitée de Saint-Pétersbourg qui en a fait l’objet, rapporte le site d’information Boumaga. En effet, nourrissant depuis de nombreuses années le désir d’assister à une représentation sur la nouvelle scène du théâtre Mariinsky, inaugurée en mai 2013, une octogénaire russe a enfin vu son rêve se réaliser.

Cela, elle le doit à la directrice de la fondation « Longtemps et heureusement », venant en aide aux personnes âgées, qui a publié le 16 novembre sur Facebook son émouvante histoire, appelant les utilisateurs de ce réseau social à faire preuve de générosité.

« Valentina Nikolaïevna a un rêve. Elle n’a jamais été sur la nouvelle scène du théâtre Mariinsky. Elle y est allée quelques fois en quête de billets à bas prix, mais en est toujours repartie bredouille », affirme-t-elle ainsi dans son message, précisant que, confrontée à d’importantes dépenses de santé, la retraitée est dans l’incapacité de se permettre un tel loisir.

On y apprend également que, née à Leningrad, lorsqu’a éclaté la Seconde Guerre mondiale, Valentina a rejoint avec sa mère des proches dans un village de la région de Pskov, où on avait jugé qu’elles seraient en sécurité. Toutefois, la bourgade s’est rapidement retrouvée sous occupation allemande. Son père revenu invalide de la guerre et décédé peu après, sa mère sans cesse malade, la jeune fille a alors dû commencer à travailler dès son plus jeune âge pour subvenir à ses besoins, tout d’abord à la poste et au kolkhoze, puis, après être sortie diplômée de l’Institut de finance et d’économie, au sein d’usines.

Un touchant récit auquel les internautes ne sont visiblement pas restés insensibles, puisqu’à peine trois jours après la publication de ce message, Valentina a eu l’heureuse surprise de se voir généreusement offrir un billet, ainsi que la promesse d’en recevoir deux autres par la suite.

