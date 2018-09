La 3ème plus haute église orthodoxe du monde bientôt érigée par le ministère russe de la Défense

Le ministère russe de la Défense ambitionne de bâtir, dans la région de Moscou, la cathédrale principale des forces armées de la Russie, et voit les choses en grand. Selon les plans, l’édifice mesurera en effet 95 mètres de haut, ce qui en fera la troisième plus haute église orthodoxe de la planète, les deux premières étant également russes : la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou et celle de Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg.

« L’histoire de la Russie, dont l’indépendance a été forgée dans les guerres avec des envahisseurs étrangers, est indissociablement liée à celle de la construction d’églises : en mémoire des défenseurs de la Patrie ont de tout temps été érigés des cathédrales, des chapelles, des monuments et d’entiers ensembles architecturaux orthodoxes », avance le site officiel du projet. Par conséquent, la nouvelle cathédrale respectera ces traditions et aura pour vocation d’« unifier tous les militaires orthodoxes de Russie ».

На официальном сайте Минобороны России запущен специальный раздел, посвященный строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» https://t.co/ZKu8Rkxm9H#ГлавныйХрамВСРФ#ПаркПатриотpic.twitter.com/Q1r33FaanU — Минобороны России (@mod_russia) 4 сентября 2018 г.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a par ailleurs déclaré que le projet avait été approuvé tant par le gouvernement que par l’Église orthodoxe. La cathédrale sera réalisée dans le style byzantin et située au sein du parc Patriot, à Koubinka (75 kilomètres à l’ouest de Moscou). La fin du chantier est d’ores et déjà prévue pour 2020.

