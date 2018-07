Un Sibérien se rend en ville à bord d’une baignoire tractée et en savourant un McDo’

Ceux connaissant bien le folklore russe ont sans doute entendu parler d’Emelia, qui se déplaçait à bord d’un poêle. Or, il semblerait que son exemple a inspiré le bloggeur Edouard Filippov. Cet originaire de la ville de Tioumen, en Sibérie occidentale, a en effet rempli d’eau une baignoire en acrylique, l’a accrochée à un véhicule, a placé son ami au volant et est parti en promenade à l’intérieur de cette cuve. Et ce, vêtu d’un unique caleçon. Avant de sauter le pas, il est passé au McDonald’s du coin s’acheter des frites et un cola.

Comme il l’a ensuite expliqué, ce geste était en fait une action de soutien aux personnes talentueuses de province : « Nombreux sont ceux qui croient que pour réaliser leurs talents, il est indispensable d’aller dans la capitale ».

À l’intérieur de ce chariot improvisé, le bloggeur a circulé pendant une heure dans les rues de la ville sans que qui que ce soit ne tente de l’arrêter. Ce temps lui a suffi pour se laver et manger ses frites. Il a ensuite partagé la vidéo de son escapade sur son compte Instagram, en l’accompagnant du post : « Fais tout ce que tu veux, de toute façon tu seras blâmé jusqu’à la fin de tes jours ».

Par la suite, on a appris que la police routière avait identifié le bloggeur et son ami et les avait mis à l’amende pour violation des règles de sécurité pour le transport de personnes.

