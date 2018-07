Un «passeport» remis à l’acteur français Samy Naceri en Russie

Dans le cadre du festival cinématographique Dans le cercle de la famille, se déroulant du 8 au 14 juillet à Iaroslavl (251 kilomètres au nord-est de Moscou), la vedette de Taxi a eu l’honneur de se voir remettre un document des plus singuliers, le passeport touristique du voyageur de l’Anneau d’or de Russie.

Plus qu’un simple souvenir, ce document symbolique permet à son détenteur de bénéficier de nombreuses réductions dans les restaurants, hôtels et musées des différentes villes de ce célèbre itinéraire touristique, dont Iaroslavl est la capitale.

Or, si l’on parle souvent de la présence de Gérard Depardieu en Russie, il n’est pas le seul représentant du cinéma français à y avoir élu domicile et Samy Naceri a, lors de cet événement, exprimé son affection pour ce pays.

« Depuis six ans je viens régulièrement en Russie, et depuis un an je vis ici presque de manière permanente, a en effet confié l’acteur durant la cérémonie d’ouverture du festival, cité par le journal Rossiyskaya Gazeta (propos retraduits du russe). Je pense que je n’ai pas besoin de passeport russe, car je suis Français. Être russe, selon moi, ne signifie pas avoir un passeport russe. C’est un état d’esprit » .

Découvrez dans cette autre publication pourquoi il vous faut à tout prix prévoir, vous aussi, un voyage dans l’Anneau d’or, véritable musée à ciel ouvert !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.