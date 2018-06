Un Français profite de la Coupe du Monde en Russie pour remonter sur les traces de ses ancêtres

Philippe Patrick et Odile Gachet, un couple résidant à Callas, dans le Var, ont, comme des milliers de Français, pris la direction de la Russie à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. Désireux d’assister à cet événement sportif majeur, ils nourrissaient également l’espoir de découvrir l’endroit où avaient vécu et avaient été enterrés les ancêtres de Philippe, rapporte le portail Prikhody.

Des parents de celui-ci avaient en effet quitté la Russie suite à la Révolution de 1917, mais son arrière grand-oncle, l’adjudant-général Nikolaï Kozlianinov (1818-1892), qui était à la tête du district militaire de Kiev et membre du Conseil militaire de l’Empire russe, avait été inhumé sur le territoire du monastère Donskoï, à Moscou. Cette information, Philippe et Odile l’avaient dénichée sur Internet, et séjournant dans la capitale russe, ils sont parvenus à retrouver la tombe de cet illustre ancêtre.

Le couple s’est par ailleurs rendu à Saint-Pétersbourg, où ils ont eu l’opportunité de découvrir le bâtiment dans lequel les aïeux de Philippe avaient vécu. Sur l’un de ses murs, figure même une plaque commémorative en l’honneur de l’adjudant-général.

