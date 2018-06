Une jeune gymnaste russe médaillée d’or gagne le cœur des Internautes

Russia Beyond

Alexandra Soldatova, une sportive russe de 19 ans, a cette année remporté toutes les épreuves individuelles de la Coupe du monde de gymnastique rythmique à Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan.

Elle a également décroché l’argent au Grand Prix de Holon, en Israël. Pas mal, n’est-ce pas ?

De plus, sa page Instagram est suivie par plus de 300 000 personnes

et n’a de cesse d’attirer de nouveaux abonnés.

Admirez donc ce jeune et charmant espoir russe de l’une des plus exigeantes disciplines sportives !

Le patinage artistique est un autre sport où la Russie excelle et où une jeune génération a d’ores et déjà commencé à briller. Découvrez le portrait de deux étoiles montantes russes de la glace.

