Coupe du Monde: lorsque Mondial et carnaval riment dans les rues de Russie

La Coupe du Monde en Russie s’est transformée en véritable festival. Des Australiens-kangourous, des Brésiliens-dinosaures ou encore des Égyptiens-pharaons ont ainsi submergé les 11 villes hôtes du championnat. Assistez à cela dans cette sélection des plus survoltées.

Les supporters australiens savent comment porter les couleurs de leur pays, et certains sont prêts à incarner fidèlement l’un des plus grands symboles nationaux : le kangourou.

Публикация от Masha Sta (@masha__today) 16 Июн 2018 в 4:07 PDT

D’autres ont préféré opter pour un kangourou gonflable, tout aussi remarquable n’est-ce pas ?

Публикация от lana fish (@fish.november) 16 Июн 2018 в 3:38 PDT

Javier est devenu le fan mexicain le plus reconnaissable lors de cette Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. En effet, sa femme ne l’a pas laissé partir, mais ses fidèles amis ont réalisé une réplique de lui et l’on amenée jusqu’en Russie. Il peut ainsi dire qu’il s’est fictivement rendu dans le pays des tsars, la classe non ?

Les Mexicains ont certainement été les fans les plus affectueux jusqu’ici. Celui-ci a embrassé une rédactrice du journal Metro alors qu’elle diffusait un match en direct sur Instagram.

Публикация от Indira Shestakova (@indirashe) 17 Июн 2018 в 11:26 PDT

Ce supporter mexicain est visiblement venu en Russie à la recherche du grand amour. L’inscription sur son maillot signifie en effet, en russe, « jenesuispasmarié ».

Публикация от Татьяна Примак (@tatyana.primak) 19 Июн 2018 в 12:36 PDT

Les Brésiliens peuvent se targuer d’arborer des costumes on ne peut plus créatifs durant le Mondial. Et le métro moscovite semble être le meilleur lieu pour les exhiber.

Les Égyptiens ne manquent pas de style non plus, à Ekaterinbourg.

Les tigres de l’Amour ont traversé le pays pour envahir Moscou ! Ah non, ce n’est qu’un supporter !

Публикация от Oleg Egorov (@oleg_borodaa) 16 Июн 2018 в 4:06 PDT

Ces deux Espagnols tentent de se faire passer pour des locaux, Vitia (diminutif de Vitali) et Ivan.

Публикация от Maria Senina | Mind Studio (@maria___senina) 15 Июн 2018 в 8:54 PDT

L’Islande peut être fière de ses supporters, ils comptent parmi les chouchous des Russes. Ils sont charmants et leur fameux « Houh ! » synchronisé captive les foules ! Quelle discipline pour des fans de foot !

Même la célèbre chanson Kalinka semble unique lorsqu’elle est entonnée par des Islandais.

Публикация от @tv_russia 18 Июн 2018 в 2:33 PDT

Ce supporter allemand a rejoint Moscou à l’aide d’un tracteur vieux de 82 ans, qui ne peut avancer qu’à une allure maximum de 20km/h. Âgé lui-même de 70 ans, cet homme mérite indéniablement le billet pour le match Allemagne-Mexique qui lui a été offert à son arrivée dans la capitale russe ! En Russie, la police l’a même arrêté 5 fois, mais uniquement pour se prendre en photo à ses côtés !

Reuters Reuters

Reuters Reuters

La Coupe du Monde passionne les foules. Les supporters anglais et tunisiens ont partagé un train en direction de Volgograd avant le match qui s’apprêtait à les opposer. Les voici dans le wagon-restaurant !

Болельщики Туниса соревнуются с англичанами в песнях. Вагон-ресторан гудит! pic.twitter.com/JylBtqg483 — Galina Kozlova (@notatragedy) June 17, 2018

Les supporters de Belgique et du Panama se sont unis pour chanter ensemble Katioucha près du Stade Ficht, à Sotchi.

Публикация от Миля (@8.milya) 19 Июн 2018 в 1:25 PDT

Même les policiers russes se prennent au jeu !

Публикация от МВД России (@mvd.russia) 18 Июн 2018 в 9:15 PDT

Retrouvez dans cet autre article les hordes de supporters français ayant envahi hier Ekaterinbourg avec que les Bleus n’affrontent le Pérou.

