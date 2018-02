Poutine avoue ne pas avoir de smartphone

Russia Beyond

« Vous dites que tout le monde a un smartphone, mais je n’en ai pas. Et vous n’en avez pas, n’est-ce pas ? Et il dit que tout le monde en a un ! », s’est adressé ce jeudi Vladimir Poutine au président de l’Institut Kourtchatov, principal centre de recherche et de développement de l'industrie nucléaire du pays.

L’homme fort du Kremlin n’a ainsi que confirmé la déclaration faite en 2014 par son porte-parole, Dmitri Peskov. Ce dernier avait en effet alors indiqué que Vladimir Poutine n’avait pas de téléphone personnel, mais qu’il se servait d’« autres moyens de communication », dont Internet.

Cette réponse avait surpris les journalistes qui en avaient par conséquent déduit que Poutine ne pouvait même pas envoyer de texto à son ami et « recevoir de smiley en retour ». Dmitri Peskov avait alors expliqué que « tout homme politique est solitaire », ajoutant toutefois que le président russe avait de très bons amis.

