Un document secret sur une mission soviétique vers la Lune déclassifié

La sonde spatiale Luna-21 a atteint la surface de la Lune le 15 janvier 1973, avec à son bord le rover Lunokhod-2. Entre le 16 janvier et le 10 mai, ce dernier a parcouru 42 kilomètres et envoyé vers la Terre environ 86 images panoramiques et 80 000 photographies, avant de finalement subir une surchauffe et cesser de fonctionner à cause de poussières ayant pénétré sa coque.

À présent, 45 ans après, la compagnie Systèmes spatiaux Russes a publié un rapport déclassifié concernant le travail de la sonde et du rover. Le texte intégral est disponible à l’adresse suivante (en russe).

Ce document contient les noms de tous les employés et décrit l’équipement, les objectifs de la mission, la préparation, la recherche et le bilan. De plus, ce fichier unique met en avant l’ensemble des aspects des déplacements du rover, des problèmes qu’il a rencontrés et leurs possibles solutions.

À travers ce rapport, il est également clair qu’il s’agissait de la première transmission d’informations depuis la Lune par le biais d’un canal de laser optique.

