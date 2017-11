Un site d’offres d’emploi propose un poste de «président de la Russie»

Le site Superjob a mis en ligne une offre d’emploi pour le poste de « président de la de Russie », en prévision des élections de 2018.

Le candidat idéal doit être âgé de plus de 35 ans, mais son sexe et sa formation importent peu, tandis qu’aucune expérience n’est requise. Il doit également avoir une position active dans la vie publique et un sens aigu du patriotisme.

De plus, pour prétendre à cette place, il est nécessaire de disposer de la citoyenneté russe depuis au moins 10 ans et maîtriser au minimum une langue étrangère. Le futur chef de l’État doit également être prêt à supporter les voyages d’affaires.

Au niveau des responsabilités, l’élu aura pour mission de signer des lois fédérales, des accords internationaux, des amnisties, des négociations militaires, et bien plus encore.

Pour ce qui est des avantages inclus, la personne sélectionnée bénéficiera d’un avion personnel, d’un appartement d’État, d’une datcha, d’un bureau personnel avec vue sur le Kremlin, ainsi que d’un transport sans embouteillage vers son lieu de travail.

Selon Superjob, la publication de cette offre à la veille des élections présidentielles de 2018 est une tradition. « Nous aimerions juste rappeler à tout le monde qu’être Président est aussi un travail, ont confié ses représentants à l’agence d’information RIA Novosti. Et des millions de Russes peuvent élire … ou être élus ».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.