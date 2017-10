Envie d’être citoyen russe? Il faudra désormais prêter serment

Si vous ressentez le besoin pressant d’obtenir la citoyenneté russe, vous devrez désormais prêter serment d’allégeance. Cette nouvelle procédure a été approuvée en juillet dernier et les 62 premières personnes s’y sont pliées ce mardi 24 octobre au cours d’une cérémonie des plus solennelles. Ces nouveaux Russes sont originaires des anciennes Républiques soviétiques ainsi que d’Afghanistan.

Le texte du serment est le suivant :

« Moi (nom complet) prenant de mon plein gré et en toute connaissance de cause la citoyenneté de la Fédération de Russie. Je jure de respecter la Constitution et la législation de la Fédération de Russie, les droits et les libertés de ses citoyens, de remplir mes devoirs de citoyen de la Fédération de Russie pour le bien de l’État et de la société, de protéger la liberté et l’indépendance de la Fédération de Russie, d’être loyal envers la Russie, de respecter sa culture, son histoire et ses traditions ».

