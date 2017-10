Les cinq expats les plus influents de Russie

En Russie, on peut souvent entendre le dicton: «C'est bien là où nous ne sommes pas». C'est l'équivalent du proverbe: «L'herbe du voisin est toujours la plus verte». Eh bien les expatriés de notre liste pourraient être en désaccord avec cette sagesse populaire. Chacun a trouvé en Russie des champs fertiles pour son succès professionnel.

1. Edward Snowden

DPA/Global Look Press DPA/Global Look Press

Edward Snowden est un expert en informatique américain et un ancien employé de la CIA qui est devenu célèbre après avoir copié et divulgué des informations classifiées de l'Agence de sécurité nationale en 2013, lançant le plus grand débat de l'histoire américaine moderne sur la vie privée et la surveillance illégale menée par le gouvernement. Aujourd'hui, les gens progressistes considèrent Snowden comme une voix de premier plan pour les libertés civiles et la liberté en général.

Le gouvernement des États-Unis, cependant, est d’un avis très différent. En juin 2013, les procureurs fédéraux ont porté des accusations de trahison contre Snowden en vertu de la Loi sur l'espionnage. Outre la menace de passer des décennies en prison, beaucoup redoutaient que Snowden ne fasse l’objet de tortures. Pour protéger l'activiste des droits de l’homme de ce terrible sort, Snowden s’est vu octroyer l'asile par le gouvernement russe en 2013, avec le droit de rester dans le pays jusqu'en 2020.

Fait: Snowden a été contraint de rester à l'aéroport international de Moscou pendant 39 jours avant d’obtenir l'asile, une bonne histoire pour une suite du film Terminal.

2. August Meyer

Getty Images Getty Images

August Meyer est un homme d'affaires américain dont le père fut pendant un certain temps inclus dans la liste Forbes 400 des personnes les plus riches. Désireux de se faire un nom par lui-même, il est allé en Russie en 1999 et a lancé plusieurs entreprises prospères, y compris une chaîne de mini-hôtels appelée Rand House en l'honneur de son écrivain préféré, qui se trouve être né en Russie, Ayn Rand. Son coup le plus réussi a été d'investir dans Lenta, une chaîne de supermarchés locaux, qui était à un moment proche d'être acquise par Walmart.

Meyer a été plus tard impliqué dans le différend entre les actionnaires de Lenta en 2011-2012, ce qui l'a contraint à vendre ses actions dans la société, lui faisant perdre 1,1 milliard de dollars. Il vit encore à Saint-Pétersbourg et continue à créer de nouvelles entreprises.

3. Quincy Promes

Reuters Reuters

Quincy Promes est un ailier hollandais du club de football Spartak Moscou. Il joue également dans l'équipe nationale néerlandaise, et c’est le joueur de football avec une valeur de marché actuelle de 20 millions euros.

Fait: En plus de jouer au football professionnel, Promes est aussi un rappeur. Le DailyMail a rapporté que Quincy et l'ancien joueur du Manchester United Memphis Depay avaient produit une chanson et un clip vidéo.

4. Jon Huntsman Jr.

AP AP

Jon Huntsman Jr. est un homme d'État américain et homme d'affaires, et actuellement ambassadeur des États-Unis en Fédération de Russie. Il est également membre de la famille qui contrôle la Huntsman Corporation, un fabricant américain de produits chimiques.

5. Walter Lerusse

Evgenya Novozhenina/RIA Novosti Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Walter LeRusse est directeur général du label de musique Black Star, qui appartient à Black Star Inc. Sous sa direction, le label a signé des artistes populaires tels que Egor Kreed, Nathan, et d'autres. LeRusse est également un ami de longue date du chanteur de rap russe Timati, qui détient Black Star Inc.

Fait: avant de venir en Russie, LeRusse a été impliqué dans le milieu du football, et c'est probablement la raison pour laquelle le label a créé sa propre agence de football.

Isken écrit pour RULEXPAT, un centre d'information pour les personnes qui prévoient de vivre et de travailler en Russie

