Vladimir Poutine clonera-t-il les chefs de régions russes?

« On dirait que les nouveaux gouverneurs de Samara et de Nijni Novgorod peuvent débloquer leurs iPhone X (grâce à l’application de reconnaissance faciale Face ID) » : cette blague a fait le tour de l'Internet russe le 26 septembre 2017. Les deux nouveaux politiciens se ressemblent en effet à s’y méprendre : ils ont les cheveux bruns, la même coiffure et le même teint, portent des lunettes et avaient des costumes presque identiques le jour même.

Techniquement, ces personnes ne sont pas encore gouverneurs : ils remplacent des fonctionnaires démissionnaires. Leurs régions sont éloignées : Samara est à 853 km à l'est de Moscou, Nijni Novgorod à 401 km. Dmitri Azarov de Samara et Gleb Nikitine de Nijni-Novgorod n'ont aucun lien de parenté. Mais bon sang, qu’ils se ressemblent...

« Production de masse de gouverneurs »

La situation a déclenché de nombreuses blagues. « Enfin, nous avons une production en masse de gouverneurs typiques en Russie », se sont exclamés certains utilisateurs en ligne. D'autres ont posté des photos de laboratoires de clones de Star Wars et de différents films de science-fiction. Pourtant, si le Kremlin a effectivement une sorte d'usine secrète où de nouveaux responsables sont assemblés, nous ne le saurons probablement jamais !

Il existe une autre similitude entre les deux hommes, comme le souligne Ura.ru : Azarov et Nikitine sont tous les deux assez jeunes - 47 et 40 respectivement - et ont une expérience de travail à un niveau fédéral.

En dehors de ces deux personnes, les gens ont également souligné que parmi les autres gouverneurs nommés en 2017, deux partageaient le même nom de famille et patronyme : Gleb Sergueïevitch Nikitine (Nijni Novgorod) et Andreï Sergueïevitch Nikitine (Veliki Novgorod). Eh oui, même les noms des villes dans lesquelles ils travaillent sont proches. C'est vraiment facile à confondre...

Et encore un...

Le 9 octobre, Poutine a nommé un autre homme, Alexander Bourkov, au poste de gouverneur intérimaire d'Omsk (2 235 km à l'est de Moscou). Vous rappelle-t-il quelqu'un ?

Les cheveux de Bourkov sont un peu plus gris que ceux de ses collègues, mais à part ça il leur ressemble fortement. Selon une blague des internautes, la coupe est absolument similaire chez les trois hommes. Peut-être que c'est juste le nouveau style officiel ?

(Dans un salon de coiffure):

- Bonjour! Quelle coupe de cheveux aimeriez-vous?

- Tu sais, je suis candidat au poste de gouverneur ...

- N’en dis pas plus, j'ai compris.

