La «Route de la vie», cette voie lacustre qui a sauvé Leningrad assiégée

Le 8 septembre 1941, les troupes nazies ont achevé l’encerclement terrestre de la deuxième plus grande ville de l’Union soviétique. Seul le lac Ladoga pouvait désormais servir à la cité de lien avec le monde extérieur.

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Déjà en novembre, la question de l’approche de l’hiver s’est posée : que deviendra la ville lorsque la navigation aura pris fin ?

Le 17 novembre, un groupe de combattants du 88e bataillon de construction de ponts a emprunté la glace fine du lac pour parcourir 30 km, balisant la voie.

Boris Kudoyarov/Sputnik Boris Kudoyarov/Sputnik

Le lieutenant général des troupes techniques Zakhar Kondratiev, à la tête de l’arrière du Front de Leningrad, s’en rappelait en ces termes :

« La poussière de neige aveuglait, un vent puissant brûlait le visage, renversant les hommes… De manière menaçante, la glace crépitait… Les soldats s’attachaient par des cordes… Chacun surveillait attentivement son camarade, prêt à tout moment à se précipiter à l’aide en cas de détresse ».

Ils ont été repérés et le feu de l’artillerie allemande s’est ensuivi. Néanmoins, le lendemain, les éclaireurs épuisés ont rejoint la rive opposée.

Le 22 novembre 1941, le premier lot d’aide alimentaire a été envoyé à Leningrad via la voie qui entrera dans l’histoire sous le nom de Route de la vie.

Cette voie, officiellement appelée la route militaire automobile 101, fonctionnera jusqu’à la percée du blocus au début de 1943. Grâce à elle, plus d’un million de cargaisons ont été transportées à Leningrad et près de 1,5 million d’habitants ont été évacués de la ville.

Dans cette autre publication, découvrez douze femmes soviétiques qui ont grandement contribué à vaincre le nazisme.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.