Savez-vous d’où viendrait le mot «Sibérie»? 

Partie du continent asiatique s’étendant des monts Oural à l’océan Pacifique et des steppes du Kazakhstan et de Mongolie à l’océan Arctique, sa superficie égale aujourd’hui environ 75% de celle de la Russie. Dans ses Mémoires d’un Révolutionnaire, le géographe Pierre Kropotkine (1842-1921), qui lui consacra de nombreux travaux scientifiques, la décrivait en ces termes : elle « n’est pas le pays glacé, éternellement enseveli sous la neige et peuplé uniquement de déportés, que se représentent les étrangers et qu’on se représentait il y a encore peu chez nous. La végétation de sa partie méridionale rappelle par sa richesse celle des régions du sud du Canada » . Voilà en quelques mots ce qu’est la Sibérie.

Des marchands de la République de Novgorod s’aventurèrent au-delà de l’Oural du Nord au XIème siècle et nommèrent alors cette région Iougra (Югра). À la fin du XVIe siècle, les marchands de sel Stroganov cherchèrent à mettre fin aux raids réguliers des Tatars de Sibérie sur leurs possessions de l’Oural. Ils financèrent alors l’expédition du cosaque Ermak Timoféïévitch (années 1530-1585) au-delà de la « ceinture de pierre » (l’Oural). À la tête d’une troupe de 850 hommes, il porta le fer contre les Tatars du khan Koutchoum. En octobre 1582, Ermak entra dans Sibir, la capitale du khanat de Sibérie, située sur la rive droite de l’Irtych (à une vingtaine de kilomètres au nord de Tobolsk). Au cours du XVIIe siècle, des explorateurs s’engagèrent toujours plus à l’est. En 1701, Semion Rémézov (1642- après 1721) établit le premier atlas de la Sibérie. Le Transsibérien fut construit entre 1891 et 1916.

D’où vient le mot Sibérie, Cибирь (Sibir, comme la capitale du khan Koutchoum) ? À ce jour, l’étymologie de ce toponyme n’est pas établie avec certitude. Il existe une multitude d’hypothèses dont trois s’imposent par leur sérieux.

Selon la première, Cибирь aurait pour origine le mot mongol chever / chibir qui signifie un marais, une région marécageuse. Les Mongols de Genghis-khan auraient ainsi désigné la bande de taïga qui longeait celle des steppes dont ils s’étaient rendus maîtres.

La deuxième hypothèse avance que Cибирь serait dérivé d’un mot turc dont les formes sont sipyr / sybyr qui signifie les habitants d’ici. Cela aurait été le nom que se serait donné le peuple qui vivait sur les rives de l’Irtych, dans la région de Tobolsk, celle-là même où se trouvait la capitale des Tatars de Sibérie.

On doit la troisième hypothèse à l’ethnographe Lev Goumiliov (1912-1992). Le mot sibir serait attesté depuis le Ve siècle après Jésus-Christ et aurait servi à désigner les tribus ougriennes qui peuplaient le bassin de l’Ob.

Quoi qu’il en soit, le toponyme Sibérie est présent dans une source occidentale de 1375 : on le trouve sous la forme Sebur sur l’Atlas Catalan de 1375 conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Son auteur en avait certainement eu connaissance par des sources persanes et arabes. Ce même toponyme apparut pour la première fois dans la Chronique d’Oustioug, dont la rédaction date du début du XVIe siècle. Sous l’année 6914/1406, elle rapporte la mort du khan Tokhtamych dans les « terres de Sibérie, près de Tioumène ».

