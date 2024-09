Qu’appelait-on jadis en Russie «baiser tatar»?

Russia Beyond

Dans l’ancienne Rus’, la bouche, les yeux et les oreilles étaient considérés comme un «portail» pour les mauvais esprits. Pour se protéger contre ces derniers, l’on portait donc des amulettes – des boucles d’oreilles – et l’on baissait les yeux. Quant aux baisers, ils revêtaient un profond sens rituel. En embrassant la terre, l’on jurait par la Mère-Terre crue! Ensuite, par geste de vénération, l’on a commencé à embrasser la croix et les icônes.