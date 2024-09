Ce traité de paix a fait de la Russie une puissance!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans cette guerre longue de 21 ans, le puissant royaume de Suède était opposé à la coalition formée par la Russie, le Danemark, la République des Deux Nations (Pologne et Lituanie) et la Saxe. Les alliés comptaient priver Stockholm des territoires baltes et de ceux dans le nord de l’Allemagne.

Cependant, le jeune roi Charles XII s’est avéré être un dur à cuire. Il anéantissait les armées ennemies l’une après l’autre, obligeant ses adversaires à se retirer de la guerre. La Russie a été la seule à parvenir à ne pas s’incliner. Pierre le Grand a mobilisé toutes les ressources de l’État, notamment en créant une flotte et une armée qualitativement nouvelles.

En 1703, les Russes ont occupé la quasi-totalité des territoires de l’Ingrie suédoise, où a été fondée la future capitale de la Russie, Saint-Pétersbourg. Cinq ans plus tard, ils ont écrasé les suédois près du village de Lesnaïa et, encore un an plus tard, ont brisé la colonne vertébrale de l’armée de Charles XII près de Poltava.

« Ainsi se terminent nos jours heureux », écrira ensuite un soldat suédois.

Après avoir perdu des territoires baltes et une partie de ses possessions finlandaises, Stockholm a finalement accepté les pourparlers de paix.

Aux termes de l’accord, le royaume de Suède cédait « la propriété irréfutable et éternelle » de l’Ingrie suédoise, la Livonie (la Lettonie et une partie de l’Estonie actuelles), l’Estonie, ainsi que la partie sud-est de la Finlande à la Russie.

En échange, cette dernière s’engageait à verser aux Suédois une compensation de deux millions de thalers, ce qui correspondait à la moitié du budget annuel de la Russie et au budget annuel entier de la Suède. Le reste des terres finlandaises prises par les Russes revenait à la Suède.

Le 2 novembre 1721, Pierre le Grand se faisait nommer « Empereur de toutes les Russies » à la cathédrale de la Trinité de Saint-Pétersbourg. La Russie s’est alors officiellement proclamée « empire », bien qu’en Europe, on l’appelait ainsi depuis quelques années déjà. Depuis la victoire de Poltava, en fait.

