Quelle grande ville russe a été la première à céder face au joug tataro-mongol?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Jadis, il s’agissait de l’une des plus grandes villes de la Rus’ – si, en moyenne, les villes russes comptaient à l’époque un millier d’habitants, à Riazan il y en avait jusqu’à 8 000 !

Avant de lancer leur siège, les Mongols ont incendié plusieurs villes moyennes de cette principauté et celle de Pronsk. Les unes ont depuis disparu de la surface de la terre, d’autres ont survécu et sont arrivées jusqu’à nos jours, mais sous forme de villages minuscules.

Le tour de la capitale est donc venu. La ville bien fortifiée a résisté pendant 5 jours, défendue par tous ceux qui pouvaient tenir une arme. Néanmoins, les forces n’étaient point égales et, le 21 décembre 1237, au sixième jour du siège, Riazan a cédé.

« En ville, beaucoup de gens, dont des femmes et des enfants, ont été attaqués à l’épée. D’autres ont été noyés dans la rivière. Quant aux prêtres et moines, tous ont été abattus et la ville a été brûlée. Les églises ont été vidées et beaucoup de sang a coulé dans de saints autels. Aucun être vivant n’est resté dans la ville : tous sont morts, ayant bu d’une même coupe mortelle ».

En dépit de plusieurs tentatives, la ville n’a pu renaître de ses cendres et au XIVe siècle, la capitale de la principauté a été transférée à Pereïaslavl-Riazanski, située à 50 km de ces lieux. C’est elle qui est la Riazan que l’on connaît aujourd’hui.

Dans cet atre article, découvrez pourquoi les Tataro-Mongols n’ont pas converti la Rus’ à l’islam.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.